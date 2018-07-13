РИАМО - 13 июл. Дни Москвы пройдут в Калужской области в пятницу и 14 июля в целях укрепления межрегионального сотрудничества, готовится деловая и культурная программы.

Товарооборот между двумя регионами с 2010 по 2016 годы вырос на 30,5 миллиардов рублей.

В пятницу будет деловой день, пройдут круглые столы, различные встречи по всем направлениям деятельности правительств двух регионов, выезды на предприятия. 14 июля - это день культурной программы, будут поощрены победители конкурса на знание Москвы в пяти номинациях.

Победители конкурса москвоведов получат в подарок путевки в столицу на двоих с проживанием и экскурсиями в течение трех дней.