РИАМО - 13 июл. В парке имени Олега Степанова подмосковного Серпухова в пятницу откроют фан-зону для просмотра двух финальных матчей чемпионата мира по футболу, на территории парка будут работать аниматоры, которые устроят конкурсы для посетителей.

Зона будет работать с 13 до 21 часа. Она специально будет открываться за четыре часа до начала матча. На территории парка будут работать аниматоры, устраивающие конкурсы для посетителей.

Финал чемпионата мира по футболу FIFA-2018 состоится на столичном стадионе «Лужники» 15 июля. За Кубок чемпионов будут бороться сборные Франции и Хорватии. В матче за третье место сойдутся Бельгия и Англия. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 14 июля.