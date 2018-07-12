РИАМО - 12 июл. Пешеходная набережная протяженностью порядка 700 метров открылась в Москве на территории бывшего судостроительного завода в Нагатинском затоне, до конца 2018 года будет открыт еще такой же участок, передает корреспондент РИАМО в четверг.

«Тот дух, который был заложен в эту набережную при проектировании, сохранен. Мы видим большую пешеходную часть, большую растительность, есть контакт с водой. Это все выглядит отлично - это качественный продукт», - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он добавил, что это только половина работы, до конца года планируется открыть еще 700-750 метров набережной.

Кузнецов также рассказал, что сейчас в столице запущена программа по развитию территорий, прилегающих к Москве-реке. На данный момент порядка 30 километров набережных находится в работе. Программа реализовывается с привлечением лучших архитекторов через конкурсную практику, что дает возможность поддерживать высокий уровень постройки.