РИАМО - 12 июл. Власти Москвы выставили на аукцион часть доходного дома Шелагина конца XIX века, расположенного в пяти минутах от метро «Китай-город» в Москве, инвесторы поборются за помещения на втором и третьем этажах, а также в подвале, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

«Власти Москвы выставили на аукцион часть доходного дома Шелагина со свободным назначением. Сделка предусматривает обязательство со стороны будущего покупателя – перед приспособлением площадей под современное использование, он должен провести работы по его восстановлению», – сказал руководитель департамента Геннадий Дегтев.

Начальная стоимость лота составляет 89,6 миллиона рублей. Заявки для участия в торгах принимаются до 17 июля.

Доходный дом А.Е. Шелагина построен в 1873 году. На первом этаже здания располагались магазины. Верхние этажи занимали квартиры для сдачи в аренду.

В первой половине XX века в доме находилась известная гомеопатическая аптека Вагнера.