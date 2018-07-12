РИАМО – 12 июл. Самолет Superjet-100 экстренно приземлился на территории Летно-исследовательского института имени М.М. Громова в Жуковском, он получил незначительные повреждения, пострадавших нет, сообщает в четверг РИА Новости.

«Факт такой имеется. Все завершилось нормально. (У самолета — ред.) была соответствующая неисправность», — сказал генеральный директор исследовательского института Евгений Пушкарский.

По его словам, никто не пострадал, полеты на территории ЛИИ имени Громова продолжаются.

По данным пресс-службы производителя воздушного судна, компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), самолет получил незначительные повреждения.

«Повреждения самолета после выполнения жесткой посадки незначительны, самолет будет восстановлен для продолжения испытаний. Причины инцидента устанавливаются», — уточняется в сообщении.

В четверг проводились испытания по оценке аэродинамических характеристик самолета с законцовками крыла на испытательном Superjet-100.

«После завершения запланированной программы полета при посадке была не полностью выпущена правая стойка шасси», — отмечается в материале.

После выработки топлива посадка была выполнена благополучно на специально подготовленную полосу, на борту находились летчик-испытатель, инженер по летным испытаниям и представитель сертификационного центра, никто не пострадал.

Самолет SSJ100 с заводским номером 95032 был произведен в феврале 2013 года, с момента ввода в эксплуатацию он выполнил 535 летных часов за 294 испытательных полета.