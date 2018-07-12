РИАМО – 12 июл. Главный редактор газеты «Коммерсантъ» Сергей Яковлев в ближайшее время покинет свой пост, сообщает в четверг ТАСС.

«Шеф-редактор издательского дома «Коммерсантъ» и главный редактор одноименной газеты Сергей Яковлев в ближайшее время покинет свой пост. Уже в четверг может состояться заседание редколлегии, где будет объявлено об этом решении», - говорится в сообщении.

Исполняющим обязанности главного редактора станет генеральный директор издательского дома Владимир Желонкин.

Яковлев с 1999 года был главным редактором входившего в издательский дом журнала «Деньги», в 2014 году возглавил старейшую российскую деловую газету «Коммерсантъ».