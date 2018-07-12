РИАМО - 12 июл. Проект нового здания Центральной районной больницы Балашихи будет готов к середине 2019 года, после этого пройдут конкурсные процедуры, и начнется строительство, сообщается в Instagram пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Об этом губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили на совещании с представителями архитектурных и проектных бюро.

«Мы посмотрели российский и мировой опыт строительства медицинских объектов. Наша задача - сделать современный и эффективный комплекс, чтобы он был комфортным для жителей», — сказал главный архитектор Московской области Михаил Хайкин.

Хайкин добавил, что проект будет готов в середине следующего года, затем пройдут конкурсные процедуры, и приступят к строительству.

Сооружение появится в микрорайоне Ольгино на месте заброшенной в 1991 году стройки госпиталя КГБ. В новом здании разместятся хирургический, терапевтический, педиатрический и инфекционный корпуса, лаборатории, станция переливания и заготовки крови, КДЦ.

«Мы в партнерстве с ведущими архитекторами проектируем эффективные медицинские объекты по всему миру. Очень рады, что сегодня есть возможность поделиться своими знаниями, чтобы они приносили пользу и помогали создавать высокотехнологические медучреждения, которые нужны региону», — отметил директор по консалтингу компании Philips Healthcare Антон Задорожный.

В настоящее время ЦРБ располагается в зданиях, находящихся в разных частях города. Многие здания в ветхом состоянии, часть отделений располагается в строениях, которые изначально не были рассчитаны под медучреждения.

«Для нас это ключевое решение в плане здравоохранения. Существует реальный дефицит, в том числе коечной мощности. За 15 лет в городском округе население выросло в два раза, при этом практически не строились медицинские объекты. Я благодарен губернатору за то, что за счет программы «Развитие здравоохранения» в последние годы в Балашихе появились современные поликлинические комплексы», — добавил глава Балашихи Сергей Юров.

Всего в Подмосковье 302 государственных учреждения здравоохранения, в структуре которых: 144 больницы, включая два научно-исследовательских клинических института, 46 диспансеров, 333 поликлиники, из них 147 детских, 186 взрослых (в составе больниц и самостоятельных амбулаторно-поликлинических организаций).

Помимо этого, в Подмосковье работают: одна станция скорой медицинской помощи (объединяет все станции скорой помощи), 523 фельдшерско-акушерских пункта, в том числе 13 мобильных, пять станций переливания крови, восемь домов ребенка, шесть санаторно-курортных учреждений, девять учреждений особого типа.

Всего в отрасли здравоохранения в регионе работают около 117,5 тысяч человек. С 2013 по 2017 год на работу в Подмосковье устроили еще почти 5 тысяч врачей.