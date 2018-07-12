РИАМО - 12 июл. Машинам коммунальных служб, двухэтажным автобусам и автомобилям для маломобильных пассажиров разрешат ездить по выделенным полосам, говорится в документе, опубликованном на сайте департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Установить, что: в перечень транспортных средств, которым разрешено движение по полосе для маршрутных транспортных средств подлежат включению транспортные средства, используемые для осуществления перевозок маломобильных пассажиров по индивидуальным и коллективным заявкам, транспортные средства, используемые департаментом жилищно-коммунального хозяйства города Москвы транспортные средства с двухэтажным типом кузова», – говорится в тексте документа.

В настоящее время передвигаться по выделенным полосам могут автобусы и такси желтого цвета с шашечками.