РИАМО - 12 июл. Московские полицейские нашли в одной из гостиниц гражданина Великобритании Дугласа Мортона, связь с которым ранее потеряли родственники, о его нахождении сообщили в посольство Великобритании, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

Ранее в полицию поступила информация об утрате родственниками связи с гражданином Великобритании Дугласом Мортоном. В целях его поиска было организовано проведение комплекса оперативно-разыскных мероприятий.

«Принятыми мерами столичными полицейскими местонахождение указанного гражданина было установлено, он находится в одной из гостиниц Москвы. Также установлено, что в отношении него никаких противоправных деяний не совершалось», – говорится в сообщении.

Об установлении местонахождения иностранного гражданина информировано посольство Великобритании.