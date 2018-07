Финальный матч ЧМ-2018 и церемония закрытия мундиаля, который целый месяц проходил в России, 15 июля состоится на стадионе «Лужники» Москве. Болельщики в предстоящий уикенд также смогут узнать о следующем ЧМ 2020 года в Катаре на выставке в Парке Горького и съездить в тур в Коломну. Обозреватель РИАМО выбрала самые интересные события на предстоящие выходные и узнала, куда сходить в Москве и Подмосковье с 13 по 15 июля.

ПЯТНИЦА, 13 июля

Премьера фильма «Талли»

Грустная комедия о многодетной матери (Шарлиз Терон) «Талли» Джейсона Райтмана («Мне бы в небо», «Офис») в российский прокат вышла 12 июля. Главная героиня – мать двоих детей в положении, которая очень сильно устала от домашних хлопот. Ей приходится заниматься уроками, решать вопросы с неспокойным ребенком, пока муж в командировке. Однажды брат решает сделать ей подарок, который полностью изменит ее жизнь – это няня Талли (Маккензи Дэвис).

Где: Москва и Московская область

Цена: от 250 рублей

Выставка «Мажлис Катар»

Выставка «Мажлис Катар», посвященная Чемпионату мира по футболу 2022 в Катаре, с 7 по 15 июля проходит в Парке Горького. Посетители смогут узнать о культуре и традициях экзотической арабской страны, попробовать кофе с финиками, приготовленный по арабским рецептам, а также послушать выступления артистов из Катара, принять участие в футбольных турнирах и посмотреть трансляции матчей ЧМ 2018.

Где: Москва, Парк Горького, Андреевская набережная

Цена: бесплатно

Концерт Guns N’ Roses

Культовые американские рокеры Guns N’ Roses 13 июля выступят с концертом в Москве в рамках мирового тура Not in This Lifetime Tour. На их счету 6 студийных альбомов. В 1987 году они покорили весь мир благодаря альбому Appetite for Destruction, ставшему самой продаваемой дебютной пластинке в США за всю историю, мировой тираж которой составил 30 млн экземпляров. В 1991 году семикратно платиновые альбомы Use Your Illusion I и Use Your Illusion II заняли две верхние строчки хит-парада Billboard Top 200. В следующем году музыканты планируют выступить на 13 стадионах по всему континенту и стать хедлайнерами на фестивалях Download Festival в Великобритании, Париже и Мадриде, Firenze Rocks в Италии, Graspop Metal Meeting в Бельгии.

Где: Москва, Открытие Арена

Цена: от 3000 до 10 000 рублей

СУББОТА, 14 июля

День Франции на «Флаконе»

День Франции, приуроченный к национальному французскому празднику – Дню взятия Бастилии – 14 июля отметят на дизайн-заводе «Флакон». В программе фестиваля: литературные чтения, конкурс переводов и встречи с известными писателями, бесплатные курсы французского языка, парад французских бульдогов, спектакль «Рождение шедевра» при участии артистов Большого Театра России, мастер-классы и бьюти-корнер. Также для гостей фестиваля будет работать фотобудка, летний кинотеатр французских фильмов, пройдут аромадегустации и многое другое. Гости также смогут принять участие в розыгрыше путевки во Францию.

Где: Москва, дизайн-завод «Флакон»

Цена: бесплатно

Спектакль «Вишневый сад»

Спектакль «Вишневый сад» в постановке Сергея Безрукова 14 июля можно увидеть в Московском Губернском театре. Известно, что Чехов мечтал о том, чтобы первым исполнителем роли Ермолая Лопахина стал сам Константин Сергеевич Станиславский – этот персонаж виделся ему тонким, ранимым, несмотря на низкое происхождение. Именно таким видится Лопахин Сергею Безрукову. В МГТ Лопахина играет Антон Хабаров.

Где: Москва, Московский Губернский театр

Цена: от 500 до 3000 рублей

Тур для болельщиков «Коломна. Русские традиции»

В рамках программы туров для болельщиков Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в субботу состоится экскурсионная поездка «Коломна: русские традиции». Участники экскурсии отправятся на комфортабельном электропоезде-экспрессе ЦППК с Казанского вокзала Москвы в один из самых красивых городов Подмосковья — Коломну. Принять участие в путешествии могут все желающие, в том числе иностранные туристы. На протяжении всего дня группу будет сопровождать гид-переводчик. Туристы побывают в Коломенском кремле и музее ремесел, посетят ферму, где смогут научиться готовить блюда по старинным русским рецептам, а также примут участие в мастер-классе по приготовлению сыра.

Где: Московская область, Коломна, сбор на Казанском вокзале Москвы

Цена: по запросу, запись на экскурсию

Благотворительный марафон в Мелихове

Благотворительный литературно-музыкальный марафон «Не уставайте делать добро!» пройдет в рамках Дня памяти Чехова в музее-заповеднике «Мелихово» 14 июля. На главной площадке будут выступать актеры мелиховского театра «Чеховская студия» с чтецкими работами, классические и джазовые композиции прозвучат в исполнении учеников детских школ искусств и артистов «Москонцерта». Для гостей будет развернута лаунж-зона под открытым небом, где можно будет полистать книги, здесь же будет работать ярмарка детской литературы, пройдут мастер-классы «Мелиховские этюды» и «Книжкина помощница». Впервые будет работать почта марафона, прямо из Мелихова можно отправить яркую открытку с теплыми словами своим близким в любой уголок России.

В литературной экспозиции «Кухня писателя» можно стать участником литературной игры-расследования «Писатель состоит из…» и узнать, за какими именами скрывался молодой Чехов, сколько псевдонимов было у него на самом деле, и что они означали, за какими именами скрывалось одновременно несколько писателей. На занятии «Палеонтологические сказки Подмосковья» вы отправитесь в путешествие в геологическое прошлое Мелихова и его окрестностей. Также все желающих пригласят на игру «Флирт цветов» и угостят чаем на травах. В прошлом году на средства от Марафона министр культуры Московской области Оксана Косарева и директор музея Константин Бобков вручили специализированную беговую дорожку ребенку с ДЦП из Чеховского района.

Где: Московская область, Чеховский район, Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»

Цена: 200 – 350 рублей

Концерт Кирилла Рихтера

Самый востребованный молодой композитор Кирилл Рихтер завершит серию концертов «Неоклассики» в «Зеленом театре» ВДНХ. За последние годы Рихтер дал десятки концертов, написал музыку для художественных фильмов, короткометражек и театра, а также представил публике свой концерт с симфоническим оркестром. Подвижные и эмоциональные пьесы Кирилла впечатляют слушателей во всем мире. Он уже успел выступить на Reeperbahn Festival в Гамбурге и получил ряд предложений от рекорд-лейблов, знаковых площадок и фестивалей: немецкой Elbphilarmonie, голландского фестиваля Classical:Next, английского The Great Escape и пр.

Где: Москва, Зеленый театр ВДНХ, Сцена на воде

Цена: от 700 до 2000 рублей

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 июля

Закрытие ЧМ-2018 по футболу

Финал главного футбольного события года – ЧМ-2018 в России – 15 июля пройдет на московском стадионе «Лужники». До начала финального матча, в котором сыграют сборные Франции и Хорватии, пройдет церемония закрытия с участием известных музыкантов и певцов, имена которых держатся в секрете. Увидеть матч можно не только на стадионе «Лужники», но и в фан-зоне на Воробьевых горах, где также можно закупиться сувенирами.

Где: Москва, Лужники, Фан-зона на Воробьевых горах

Цена: от 700 до 2000 рублей

