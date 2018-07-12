РИАМО - 12 июл. Первый в истории прямой трансатлантический рейс состоялся в четверг в международном аэропорту «Жуковский», это был рейс из Нью-Йорка, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

«Сегодня (12 июля – ред.) мы встретили первый беспосадочный рейс из Северной Америки. Предыдущие полеты через Атлантику совершались с промежуточной посадкой в западноевропейских аэропортах. Пока это отдельный чартер, но я надеюсь, что в обозримом будущем самолеты из Северной и Южной Америк станут регулярными гостями в Жуковском», – сказал генеральный директор АО «РАМПОРТ АЭРО» Томас Вайшвила.

В четверг в «Жуковском» состоялся первый в истории аэропорта прямой трансатлантический рейс – Boeing 767 авиакомпании Aeronexus совершил десятичасовой перелет с пассажирами из Нью-Йорка на борту.

Этот рейс установил также новый рекорд протяженности маршрута – более 7,5 тысяч километров. До настоящего момента пальма первенства – 7,1 тысячи километров – принадлежала маршруту «Жуковский – Хайкоу» (курортный остров Хайнань на юге КНР).

В июне в аэропорту «Жуковский» был поставлен новый рекорд пассажиропотока – свыше 100 тысяч пассажиров за месяц.