РИАМО - 12 июл. В Красносельском районе в центре столицы решили построить 19-этажное здание многофункционального общественно-делового комплекса с четырьмя подземными этажами и апартаментами, говорится в сообщении комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.

«Комитет Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) сообщает о согласовании проектной документации для инвестиционного объекта строительства: «Многофункциональный общественно-деловой комплекс с апартаментами» по адресу: пересечение проспекта Академика Сахарова и Садовой-Спасской улицы, Красносельский район, ЦАО Москвы», – говорится в сообщении.

В проекте предусмотрено строительство 19-этажного здания многофункционального общественно-делового комплекса с четырьмя подземными этажами. Помимо апартаментов в комплексе появятся офисы и вся необходимая торгово-бытовая и развлекательная инфраструктура.

Апартаменты расположатся с четвертого по 19 этажи здания. На первом подземном и наземном этажах расположатся магазины непродовольственных товаров и супермаркет. Также на первом этаже появятся рестораны и кафе, а на втором и третьем этажах запроектирован фитнес-центр с бассейном и залами для групповых занятий. Офисные помещения предусматриваются на четвертом этаже комплекса.

На подземных этажах оборудуют четырехуровневую автостоянку. Для сотрудников коммерческих помещений (предприятия общественного питания, предприятия розничной торговли, фитнес, офисы) предусмотрены временные машино-места, сблокированные в обособленные группы для каждой организации.