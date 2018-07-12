РИАМО - 12 июл. Столичные спасатели подняли из воды тонувшего жителя Воронежа, пострадавшего госпитализировали, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

«Спасатели спасли мужчину, 24 года, житель Воронежа. В сильном алкогольном опьянении купался на Борисовских прудах. Дежурная смена МГПСС во время патрулирования провела спасательную операцию. Спасатели достали мужчину из толщи воды, пришлось нырять на глубину 3 метра», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что спасатели оказали первую помощь на катере, затем вызвали бригаду скорой помощи и полицию. В настоящий момент спасенный мужчина госпитализирован.