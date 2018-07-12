РИАМО - 12 июл. Архитекторы, проектировщики и градостроители из Подмосковья могут стать участниками бесплатной образовательной программы профессионального развития, которая реализуется АО «Дом.рф» совместно с институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», говорится в документе Минстроя РФ.

В документе, который имеется в распоряжении РИАМО, отмечается, что цель программы – обеспечить российские города квалифицированными специалистами в архитектуре и градостроительстве.

«Программа бесплатная и включает онлайн-обучение (в период с 28 июня по 20 декабря 2018 гола) и модульное очное обучение (сентябрь-декабрь 2018 года) для 100 участников, прошедших квалификационный отбор. Регистрация для участия в программе открыта до 23 июля на сайте архитекторы.рф», - говорится в материале.

Ученикам предстоит ответить на ключевые вызовы создания комфортной городской среды, доступного и качественного жилья, экономического развития городов. Параллельно с получением профессиональных знаний участники будут работать над развитием личностных качеств.

Попавшие на очное обучение смогут познакомится с проектами качественной городской среды в России и Европе, обменяться опытом с их авторами, развить профессиональные компетенции и лидерские качества в групповой работе.

Программа также ориентирована на участие госслужащих, курирующих вопросы архитектуры, градостроительства, экономического развития, транспорта и ЖКХ, кадрового резерва. Программа позволит сформировать площадку для дальнейшей коммуникации и обмена опытом между участниками.

Кроме того, в рамках программы на площадке института «Стрелка» 10 и 11 сентября пройдет профильная конференция «Архитектор будущего» об актуальных тенденциях в сферах архитектуры и градостроительства.