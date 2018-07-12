РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июл. Трасса маршрута № МЦ1 «Метро «Аннино» – ММЦ УФМС» до многофункционального миграционного центра в Сахарово (ММЦ) изменится с 14 июля, теперь автобусы будут следовать в объезд Подольска по Южному обходу, сообщается на сайте ГУП «Мосгортранс».

«С 14 июля 2018 года изменяется трасса маршрута автобуса № МЦ1 «Метро «Аннино» – ММЦ УФМС». Автобусы будут следовать в объезд Щербинки и Подольска по Симферопольскому шоссе, Объездной дороге и Южному обходу Подольска», – говорится в сообщении.

Одновременно изменяется время работы маршрута – первый автобус от метро «Аннино» будет отправляться в Сахарово в 6:35 (вместо 6:50).