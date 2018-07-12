РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 июл. В четверг вечером на Новорязанском шоссе в подмосковных Люберцах образовалась пробка длиной 11 километров, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, движение по Новорязанскому шоссе в сторону области сильно затруднено. Длина затора составляет 11 километров. Он начинается возле «Леруа Мерлен», а заканчивается около въезда в поселок Мирный

Пробка здесь образовалась в том числе и из-за пяти аварий, которые произошли на данном участке.

Заторы также образовались на Октябрьском проспекте Люберец, улицах Кирова, Попова, Авиаторов. Кроме того, есть затруднения движения на улицах Калинина, Побратимов и Комсомольском проспекте, Проектируемом проезде.

В поселении Красково тоже образовался затор из-за ДТП. Серьезные ограничения в движении есть на и Егорьевском шоссе в сторону области.