РИАМО - 12 июл. На территории особой экономической зоны «Дубна» впервые на территории России построят завод по производству медицинской техники для лучевой терапии онкологических заболеваний, его площадь составит 2,31 тысячи квадратных метров, после завершения строительства на заводе будет создано 50 рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Резидентом ОЭЗ «Дубна» ООО «Фабрика радиотерапевтической техники», который выступает застройщиком объекта, будет построен первый в России завод по производству медицинской техники для лучевой терапии онкологических заболеваний», - говорится в сообщении.

Проект предусматривает возведение здания переменной этажности (один-два этажа) площадью 2,31 тысячи квадратных метров. Прилегающую территорию завода благоустроят.

«Надзор за строительством данного объекта ведет отдел №11 Главгосстройнадзора. Составлен график плановых проверок», – отметил начальник регионального ведомства Артур Гарибян.

Завод предназначен для локализации на территории РФ производства медицинских линейных ускорителей. Здесь будет производиться сборка ускорителей из комплектующих. Медицинские линейные ускорители используются для лучевой терапии злокачественных новообразований высокоэнергетическими пучками фотонов и электронов.

Плановое завершение работ — во втором квартале 2019 года. После ввода объекта в эксплуатацию будет создано 50 рабочих мест.