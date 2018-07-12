РИАМО - 12 июл. В четыре раза больше пассажиров на инвалидных колясках спустились в московскую подземку с начала 2018 года благодаря помощи сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП), за текущий период их помощью воспользовалось порядка 1,3 тысячи пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Московский метрополитен».

«За первое полугодие 2018 года в 4 раза больше инвалидов-колясочников воспользовались помощью Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП). Если за 6 месяцев прошлого (2017 года – ред.) года инспекторы ЦОМП помогли 337 пассажирам-колясочникам, то за первую половину 2018 года уже более 1,3 тысячи. Всего с начала этого года услугами ЦОМП воспользовались более 65 тысяч пассажиров», – говорится в сообщении.

С начала чемпионата мира по футболу инспекторы ЦОМП помогли добраться до столичных стадионов, где проходят игры, уже более 360 пассажирам на инвалидных колясках, среди которых 80% – иностранцы. Чаще всего за помощью в передвижении обращались граждане Аргентины, Исландии, Польши и Бельгии.

Чтобы помочь людям на инвалидных креслах спускаться и подниматься по лестницам, а также передвигаться по станциям, инспекторы ЦОМП используют специальные гусеничные подъемники. Сегодня в метрополитене эксплуатируется уже 12 таких подъемников.

Специалисты Центра бесплатно сопровождают пассажиров по всему маршруту следования от входа в метро и до выхода, провожают пассажиров до поездов пригородного сообщения, автостанций, поездов дальнего следования и объектов социальной сферы.

Инспекторы Центра также оказывают информационную поддержку пассажирам: помогают выбрать оптимальный маршрут во время изменений в режиме работы станций, дают консультации туристам во время дежурства на станциях. Во время чемпионата мира по футболу 2018 в более чем 70% случаев в дополнительной информации нуждались иностранные граждане.