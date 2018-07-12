РИАМО - 12 июл. Хор «Традиция» мытищинской детской музыкальной школы занял первое место на XIII Европейском фестивале молодежных хоров «Джузеппе Зелиоли», который проходил в итальянском городе Лекко, говорится в сообщении пресс-службы администрации Мытищ.

Музыкальный форум объединил 400 юных вокалистов из Чехии, Германии, Италии, Польши, Канады, Украины.

«Фестиваль знаменует новую ступень творчества, единение и сплоченность между людьми, открытое мышление и налаживание позитивных связей между странами с различным политическим устройством. В этот исторический момент падают стены, открываются двери и исчезают границы», - сказал мэр Лекко Вирджинио Бривио.

Россию представлял хор старших классов «Традиция» мытищинской детской музыкальной школы под руководством Ирины Чарнецкой. На открытии фестиваля его участники прошли процессией через центр города до площади Гарибальди, где был дан концерт. Мытищинский хор в национальных костюмах исполнил народные песни «Перышко» и «Порушка-Параня».

«В дальнейшем выступления хоров проходили под сводами церквей в итальянских городах Бергамо, Комо, Монца и Брианца. В последний день фестиваля в базилике Сан-Николо города Лекко состоялась торжественная месса. Возглавил ее кардинал Анджело Скола, почетный архиепископ Миланский. Участники фестиваля пели все вместе на латыни», — добавляется в сообщении.

Хор «Традиция» – активный участник концертной жизни городского округа Мытищи, выступал в ряде концертных залов Москвы, демонстрировал свое мастерство в сопровождении оркестров органной и камерной музыки в музее музыкальной культуры имени М.И. Глинки, лауреат фестиваля «Приз тысячи голосов» Московской области.