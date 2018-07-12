РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июл. В подмосковном Подольске на очистку кладбищ от сухих деревьев могут потратить более 2 миллионов рублей в этом году, сообщается на сайте госзакупок.

По данным технического задания, опубликованного на сайте, муниципальное казенное учреждение «Центр торгов» опубликовало закупку на удаление сухостойных деревьев на муниципальных кладбищах Подольска. Заказчиком выступает МКУ «Уполномоченный центр в сфере похоронного дела». Подрядчик определится по итогам аукциона 26 июля. Начальная (максимальная) цена контракта – 2 223 851,32 рублей. Источник финансирования – бюджет городского округа.

Согласно заданию, подрядчик должен вырубить более 320 сухих деревьев на территории 12 кладбищ. В частности, вырубку нужно будет провести на кладбищах «Товарищево», «Красная горка – 1,2», «Сергеевка»; кладбищах Толбино, Сынково, Яковлево, Коледино, Лемешово, Матвеевское, Никулино, Покров, Сертякино. Завершить работы нужно будет в срок до 31 октября.