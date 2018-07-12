РИАМО - 12 июл. На территории 16 муниципалитетов Подмосковья договоры на вывоз мусора заключены на 100%, еще около 40 муниципалитетов находятся в «желтой» зоне, там этот показатель на уровне 40% и выше, сообщила в четверг начальник Госадмтехнадзора Подмосковья Татьяна Витушева.

«На сегодняшний день благодаря деятельности штаба (ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора - ред.) на 100% заключены договоры на вывоз мусора в 16 муниципалитетах: Лобне, Фрязине, Бронницах, Дубне, Жуковском, Ивантеевке, Котельниках, Луховицах, Люберцах, Орехово-Зуеве, Подольске, Протвине, Серпухове, Ступине, Химках, в Долгопрудном», - сказала Витушева.

По ее словам, еще около 40 муниципальных образований находятся в «желтой зоне» с показателями по заключению договоров на уровне 40% и выше.

Штаб ликвидации несанкционированных скоплений отходов создали в Подмосковье по указанию губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Помимо представителей Госадмтехнадзора Московской области, в работе штаба принимают участие представители министерства транспорта и дорожного хозяйства, министерства государственного управления, министерства экологии и природопользования, а также Государственной жилищной инспекции и комитета лесного хозяйства региона, органов местного самоуправления муниципальных образований Подмосковья.

Цель работы штаба - не только оперативно выявить и ликвидировать появившиеся скопления отходов, но и организовать профилактическую работу, направленную на предупреждение повторного появления навалов.