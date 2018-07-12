РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июл. Инвестор-застройщик возобновит строительство детского сада в микрорайоне Южный в подмосковном Подольске до конца текущего года, в настоящее время он занят привлечением денежных средств, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница микрорайона Южный пожаловалась, что в горокруге переполнены детские сады и попросила больше строить дошкольных заведений. Комитет по строительству и архитектуре городской администрации рассмотрел обращение. В ответе говорится, что развитием застроенной территории микрорайона Южный занимается застройщик МКП горокруга Подольск «УКРиС» в соответствии с постановлением главы Подольска и договором о развитии застроенной территории в границах улиц Космонавтов, Правды, Машиностроителей и границ города. Строительство детского дошкольного учреждения на 140 мест в Подольске на Электромонтажном проезде, 3, начато в соответствии с утвержденным проектом планировки территории и разрешительной документацией.

«В связи со сложившейся у МКП горокруга Подольск «УКРиС» неблагоприятной финансовой ситуацией строительство объекта приостановлено. Объект незавершенного строительства законсервирован в установленном законом порядке. В настоящее время инвестором-застройщиком проводятся мероприятия по привлечению денежных средств для возобновления строительных работ на территории микрорайона Южный до конца 2018 года», – сказал председатель комитета по строительству и архитектуре администрации муниципалитета Сергей Цаплинский.

За последние пять лет на территории Подольска построили и сдали в эксплуатацию 13 детских дошкольных учреждений и четыре школы. Тем не менее, потребность в общеобразовательных учреждениях сохраняется, в том числе и в микрорайоне Южный.