РИАМО – 12 июл. Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин рассказал, что ведомство предотвратило вывод за рубеж порядка 50 миллиардов рублей, сообщает в четверг Газета.ru.

«Мы сумели приостановить (вывод – ред.) где-то порядка 50 миллиардов рублей благодаря совместному взаимодействию с командой Лебедева (председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев – ред.), то есть приходили и через суд подтверждали, что деньги липовые», — сказал Чиханчин.

Ранее издание сообщало, что международные резервы России за неделю выросли более чем на 4 миллиарда долларов США.