РИАМО - 12 июл. С начала 2018 года железнодорожники и сотрудники транспортной полиции предотвратили 110 попыток хищения железнодорожного имущества, в то же время за полгода 2018-го выросло количество оставленных без присмотра вещей, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«На Московской железной дороге отмечается снижение количества случаев кражи железнодорожного имущества. Этому, в том числе, способствует постоянная совместная предупредительно-профилактическая работа железнодорожников, сотрудников транспортной полиции и охранных предприятий. Так, с начала 2018 года было предотвращено 110 попыток хищения железнодорожного оборудования», - говорится в сообщении.

Для борьбы с вандалами и хулиганами на Московской железной дороге ведут круглосуточное наблюдение за наиболее важными инфраструктурными объектами (вокзалами, парками отстоя вагонов, локомотивными депо, узлами связи, мостами).

В первом полугодии 2018 года выросло количество оставленных без присмотра вещей (более 300 по сравнению с 200 случаями за аналогичный период 2017 года).

«При обнаружении таких предметов на объектах железнодорожной инфраструктуры в целях безопасности на место вызываются сотрудники правоохранительных органов, которые проводят осмотр. Состав продолжает поездку только после завершения проверочных мероприятий, что в первую очередь создает неудобства для пассажиров», - отмечается в сообщении.

В материале напоминается, что незаконное вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта оказывает негативное влияние на работу столичной магистрали, в том числе на движение поездов пригородного и дальнего сообщения, и влечет за собой как административную, так и уголовную ответственность.