РИАМО – 12 июл. За неделю международные резервы России увеличились почти на 1% до 459,6 миллиарда долларов США по состоянию на 6 июля против 455,5 миллиардов долларов на 20 июня, сообщает в четверг Газета.ru.

«Объем международных резервов по состоянию на 6 июля составил 459,6 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 4,1 миллиарда долларов или на 0,9% преимущественно вследствие положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила», — говорится в сообщении.

Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.