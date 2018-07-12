РИАМО – 12 июл. Twitter удалит подозрительные аккаунты из счетчика подписчиков, это позволит сделать число подписчиков каждого аккаунта значимым и точным, сообщает в четверг Газета.ru.

Представители компании отметили, что уже долгое время блокируют аккаунты, в которых фиксировались резкие изменения. Владельцам таких профилей предлагалось сбросить пароль или подтвердить иным способом, что они владеют аккаунтом.

«На этой неделе мы будем удалять заблокированные профили из счетчика числа подписчиков», — говорится в сообщении компании.

Большинство пользователей лишится около четырех подписчиков, однако у популярных блогеров исчезнет больше подписчиков.

Ранее Twitter за два месяца заблокировал более 70 миллионов фейковых и подозрительных аккаунтов в рамках борьбы с распространением ложной информации. Кроме того, руководство Twitter приняло решение изменить правила размещения политической рекламы. Это произошло на фоне скандалов с предполагаемым вмешательством в президентские выборы в США в 2016 году.