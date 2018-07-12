РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июл. В подмосковном Подольске около 1,5 миллионов рублей могут потратить на замену оконных блоков в лицее №26, сообщается на сайте госзакупок.

По данным технического задания, опубликованного на сайте, муниципальное казенное учреждение «Центр торгов» опубликовало закупку на выполнение работ по замене оконных блоков в лицее №26, расположенного в Подольске на улице Мраморная, дом 5. Подрядчик определится по итогам аукциона в электронной форме 26 июля. Начальная (максимальная) цена контракта – 1 478 833,82 рублей. Источник финансирования – бюджет горокруга.

Подрядная организация должна будет завершить работы в течение 50 рабочих дней после заключения контракта. Строителям предстоит провести демонтаж, разборку деревянных оконных заполнителей, установить оконные блоки из ПВХ (поливинилхлорида – ред.) и многое другое.