РИАМО - 12 июл. Валерий Венцаль избран главой Ленинского района Подмосковья по решению совета депутатов муниципалитета, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

11 июля состоялось внеочередное заседание совета депутатов Ленинского района, в ходе которого рассмотрели вопрос об избрании главы муниципалитета. Докладчиком выступил зампред правительства Подмосковья – руководитель Главного управления территориальной политики региона, председатель конкурсной комиссии Ленинского района по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципалитета Александр Костомаров.

«Конкурсная комиссия состояла из представителей правительства Московской области и заслуженных людей Ленинского района. На конкурс было подано пять заявок от кандидатов. По результатам работы комиссии конкурсный отбор прошли три кандидата», - отмечается в материале.

По итогам голосования депутатов районного совета главой Ленинского района был избран Валерий Венцаль.