РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 июл. Сотрудники администрации Люберец в ходе рейда обнаружили нелегальное пляжное кафе у Кореневского карьера, сообщается в Instagram-аккаунте отдела земельного контроля.

«Сотрудниками отдела земельного контроля администрации Люберец был проведен осмотр пляжной зоны Кореневского карьера. В ходе осмотра обнаружено наличие летнего кафе, работающего без разрешения на размещение объектов обслуживания зон отдыха», – говорится в сообщении.

Владельцу кафе направили предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований. Материалы осмотра направили в МВД для принятия соответствующих мер.