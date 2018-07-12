РИАМО (СТУПИНО) - 12 июл. Спасатели городского округа Ступино нашли заблудившуюся в лесу женщину с двумя детьми, сообщил Ступинскому информагентству источник в местном пожарно-спасательном отделении (ТУСиС).

«Одиннадцатого июля в 19:05 на пульт диспетчера пожарной части №281 поступил сигнал с центрального пункта приема сообщений пожарной охраны Ступина о том, что в лесу в районе деревни Хирино и Березня потерялась женщина с двумя детьми в возрасте 14 и 8 лет. На их поиски выехал дежурный караул ПЧ-281 во главе с начальником Дмитрием Панчаком. Поисковая операция упрощалась тем, что у заблудившейся был сотовый телефон. Панчак связался с ней и сообщил, что пожарный автомобиль будет двигаться вдоль леса и подавать звуковые сигналы, и как только она услышит эти сигналы, должна сообщить. В итоге женщина с детьми вышли из леса», – сказал источник.

По сведениям агентства, благодаря грамотным действиям пожарных спасательная операция длилась не более часа.