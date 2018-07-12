РИАМО - 12 июл. Заместитель министра труда и социальной политики России Андрей Пудов отметил, что пенсионная реформа сократит потребность страны в трудовых мигрантах из-за рубежа, передает «Интерфакс».

«Действительно, у нас проблема нехватки рабочих мест либо дисбаланса ресурсов закрывалась чем? Как раз привлечением лиц из других стран. В данном случае мы создаем как раз впервые позитивную историю, когда нам привлечение уже в таком объеме не потребуется, и мы сможем реализовать, в том числе, миграционную политику так, чтобы занятость была обеспечена для лиц, которые являются гражданами Российской Федерации, преимущественно», - сказал Пудов на заседании комитета Совета Федерации по соцполитике.

Комитет Совета Федерации по социальной политике в целом поддержал законопроект об изменениях в пенсионное законодательство.

Правительство России 16 июня внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. В частности, предусматривается постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение предлагается проводить поэтапно с 2019 года. В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.