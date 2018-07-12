РИАМО - 12 июл. Жители региона смогут получать услугу по заключению договора купли-продажи древесины для собственных нужд в электронном виде до конца 2018 года, сообщил в ходе общественного лесного совета Московской области председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Иван Советников.

«Заключение договора купли-продажи древесины для собственных нужд станет доступно для жителей Подмосковья в электронном виде. Услуга появится на региональном портале госуслуг до конца текущего года», - сказал Советников.

Он также добавил, что для жителей региона ведется разработка новых сервисов. Речь, в частности, идет о системе помощи при выявлении участков, которые имеют пересечения с лесным фондом, а также новом сервисе для строителей.

«Мы хотим, чтобы каждый житель мог зайти на сайт и понять, пересекает ли его участок земли лесного фонда или нет. <…> Также готовится удобный сервис для строителей линейных объектов, чтобы они понимали, какие запреты и ограничения есть в лесной зоне», - отметил Советников.

По словам руководителя ведомства, всего в Московской области 200 тысяч участков с наложением на земли лесного фонда. Порядка 3,5 тысяч участков было амнистировано в 2018 году. Вся работа, связанная с проведением лесной амнистии в регионе, будет завершена в течение пяти лет.