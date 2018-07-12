РИАМО - 12 июл. Порядка 30 километров набережных разрабатывается в Москве на сегодняшний день, программа реализовывается с привлечением лучших архитекторов через конкурсную практику, сообщил журналистам в четверг главный архитектор города Сергей Кузнецов.

«У нас запущена программа по развитию территорий, прилегающих к Москве-реке, в соответствии с этой концепцией мы движемся уже несколько лет. Сейчас порядка 30 километров набережных находится в работе. Это довольно большой объем и все это делается не только усилиями города, но и усилиями частных инвесторов», - сказал Кузнецов.

Он добавил, что программа реализовывается с привлечением лучших архитекторов через конкурсную практику, что дает возможность поддерживать высокий уровень постройки.

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