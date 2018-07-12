РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июл. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска на военную службу призвали 58 человек, всего на заседании призывной комиссии побывало 400 человек, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск»» в соцсети «ВКонтакте».

На срочную службу молодые люди набираются два раза в год – в осенний и весенний призывы. Весенний призыв начался 1 апреля и продлится до 15 июля. Призывной возраст от 18 до 27 лет.

«Завершается призывная кампания 2018 года. По итогам данной призывной кампании из микрорайона Климовск вызывалось на заседание призывной комиссии 400 человек; призвано в Вооруженные силы Российской Федерации 58 человек; отправлено в Вооруженные силы Российской Федерации 40 человек», – говорится в сообщении.

Отсрочки на время учебы получили 68 призывников по состоянию здоровья, по той же причине еще 14 призывников не были допущены в ряды Вооруженных сил. Всего из-за проблем со здоровьем освободили 58 человек. Призывная комиссия принимала в военном комиссариате городского округа по адресу: улица Большая Серпуховская, дом №35.

Всего в рамках весенней кампании планируют призвать для прохождения срочной службы в вооруженных силах РФ 280 горожан. В военные училища прошли комиссию 97 человек, в том числе пять девушек.