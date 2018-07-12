РИАМО - 12 июл. Температура воды в водоемах Подмосковья и Москвы достигает 22 градусов, воздух же в выходные прогреется почти до 30 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Несмотря на вероятность небольших дождей, погода будет располагать к отдыху в парках и за городом. Можно и позагорать, и искупаться в местных водоемах, температура воды в Москве-реке у Звенигорода 20 градусов, а в прудах и водохранилищах до 22 градусов», — говорится в сообщении.

В предстоящие выходные дни температура повысится до значений, превышающих характерные для середины июля показатели на 2-3 градуса. 13 и 14 июля в ночные часы не ниже 12-17 градусов, 15 июля еще на пару градусов теплее, днем воздух будет прогреваться до 25-28 градусов.

«Небольшую ложку дегтя в погоду могут внести короткие дожди, вероятность которых по-прежнему велика. Скажется влияние южной циклонической ложбины и близость атмосферного фронта», — добавляется в сообщении.

В то же время дожди будут локальными и в основном небольшими.