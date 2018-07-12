РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 12 июл. До 10 августа в подмосковном Дзержинском подведут итоги ежегодного городского конкурса творческих инициатив жителей по благоустройству и содержанию подъездов, домов и придомовых территорий «Комфортный город», сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в Instagram.

В четверг прошел финал ежегодного городского конкурса творческих инициатив жителей по благоустройству и содержанию подъездов, домов и придомовых территорий Дзержинского «Комфортный город».

«Итоги конкурса «Комфортный город» будут подведены не позднее 10 августа 2018 года, а награды вручены на Общегородском собрании. Комиссия, в состав которой вошли работники МБУ «Угреша-Дзержинский», а также представители администрации города, обошли все дворы и подъезды, которые принимали участие в этом конкурсе. Чистые и ухоженные подъезды, облагороженные клумбы и придомовые территории, шикарные цветники и композиции – все это сделано неравнодушными и активными жителями нашего города», – говорится в сообщении.