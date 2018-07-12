РИАМО - 12 июл. На ВДНХ 14 июля покажут видеозапись легендарного московского концерта группы Red Hot Chili Peppers, который состоялся в 1999 году на Красной площади, говорится в сообщении пресс-службы АО «ВДНХ».

«Четырнадцатого июля в 20:00 в уютной атмосфере павильона Книги на ВДНХ пройдет показ концертного видео группы Red Hot Chili Peppers. Зрители перенесутся на Красную площадь, где состоялось первое выступление RHCP в рамках тура «Californication», ставшего самым коммерчески успешным в истории коллектива», - говорится в сообщении.

На ВДНХ покажут видео бесплатного концерта группы 14 августа 1999 года на Красной площади. Он стал первым в европейском туре «Californication».

Вокалист RHCP Энтони Кидис до сих пор вспоминает, что понадобился целый полицейский эскорт, чтобы группа смогла пройти на сцену: только по официальным данным, шоу посетили более 200 тысяч человек. Зрители смогут не только услышать главные хиты Red Hot Chili Peppers, но и проникнуться невероятной атмосферой их живого выступления.

Red Hot Chili Peppers — короли американской альтернативной музыки, они более 30 лет на сцене. Их музыкальный стиль уникален, он сочетает в себе фанк, альтернативный рок, рэп, хард и панк-рок. На счету группы семь премий «Грэмми» и более 80 миллионов проданных копий альбомов.