РИАМО - 12 июл. Порядка 100 лесных участков подготовят для отдыха жителей в Московской области в 2018 году, в Подмосковье также планируют провести кампанию по высадке деревьев, сообщил в ходе общественного лесного совета региона председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников.

«Мы ведем постоянную работу, чтобы у каждого жителя Московской области было в шаговой доступности место для отдыха в лесу. Таких площадок уже много – счет идет на сотни. В текущем году мы еще подготовим порядка 100 лесных участков для отдыха граждан», - сказал Советников.

Он также добавил, что в регионе планируется провести кампанию по высадке новых деревьев.

«В Подмосковье будет высажено около 1 тысячи гектаров лиственницы. Также планируются посадки кленов, дубов и кедров», - отметил Советников.

По словам руководителя ведомства, высадка деревьев будет носить точечный характер, а породы деревьев будут выбираться в зависимости от особенностей почвы.