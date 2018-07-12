РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 июл. Порядка 600 кубометров мусора вывезли в четверг с несанкционированной свалки в районе деревни Николо-Урюпино подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«Началась ликвидация мусорных навалов на дороге в Николо-Урюпино. Военные приступили к уборке территории. В работах принимают участие 30 человек и семь единиц уборочной техники. Сегодня вывезено 600 кубометров мусора. Мероприятия продолжаются», – говорится в сообщении.

Уточняется, что ранее участники общественного движения «Зеленый патруль» и клуба «Ночные волки» сообщили в администрацию округа о наличии масштабной мусорной свалки у дороги, ведущей в деревню Николо-Урюпино.

«Глава муниципалитета Радий Хабиров поручил разобраться в ситуации, убрать мусор и исключить возможность повторения подобной ситуации, после чего общественники приступили к патрулированию участка», – говорится в сообщении.

Отмечается, что 11 июля представители красногорской администрации, УМВД России по городскому округу, Госадмтехнадзора и территориального управления «Нахабино» встретились на месте сброса мусора с представителями автобазы №147 Генштаба министерства обороны Российской Федерации.

«Военные, использующие этот подъездной путь для строительства автодрома, пообещали вывезти бытовые и строительные отходы. Сегодня они приступили к уборке территории. В перспективе, учитывая, что дорога используется только военнослужащими, планируется ограничить движение по ней, установив контрольно-пропускной пункт», – говорится в сообщении.

Активисты продолжат рейды, пока военные не возьмут дорогу под охрану, заключается в сообщении.