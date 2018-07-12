РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 июл. В новом учебном году в городском округе Люберцы в детские сады поступят около 4,2 тысяч детей, сообщила начальник управления образования городского округа Виктория Бунтина.
«В 2018 году из садиков мы выпустили 3 350 детей в школу, набирать мы будем в новом учебном году порядка 4 200, прием идет до 1 сентября», – сказала Бунтина.
Она пояснила, что в текущем году открываются новые объекты – обновленный корпус детского сада №100 «Дюймовочка» на Октябрьском проспекте, дом №32 на 180 мест, новый корпус детсада №68 «Ромашка» поселок Калинина, дом №20. Кроме того, свои двери для воспитанников откроет еще один новый корпус детсада №57 на 200 мест, расположенный на улице Шевлякова.
По ее словам, запись в сады, по мнению родителей, осуществляется проблематично, поскольку не в полном объеме работает система электронных услуг. Региональный портал госуслуг регулярно дорабатывается, поэтому есть ряд трудностей для пользователей личных кабинетов в части постановки ребенка в детский сад.
«Закрепление по микрорайонам при записи в садик начало проводиться только с 2018 года. Комплектование в детские сады, которое мы начали в конце апреля, планировали закончить к 13 июня. Но наши планы немного претерпели изменения из-за сбоя в программе на сайте. На момент комплектования в системе не просматривалось 8 тысяч детей из всей очереди, которые существуют у нас в округе. После всех детей мы нашли в системе. Сегодня мы работаем в индивидуальном порядке с теми, кому не предоставлены места в детском саду», – пояснила Бунтина.
Она рассказала, что все дети, которые достигли 3 лет в 2018 году, будут обеспечены дошкольным образованием.
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