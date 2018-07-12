РИАМО - 12 июл. В Подмосковье началось сезонное снижение цен на плодовоовощную продукцию, это связано с разгаром сезона, когда предложение на рынке возрастает, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«По данным мониторинга, проведенного муниципальными образованиями, текущие цены значительно ниже относительно цен на начало лета. Ожидаемо больше всего подешевели овощи: огурцы – на 41,30% (минимальная цена – 58 рублей за килограмм), свежие томаты (минимальная цена – 94 рубля за килограмм) – на 28,95%, перец сладкий на 18,72% (минимальная цена – 126 рублей за килограмм)», - прокомментировал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Морковь подешевела на 17,08% (минимальная цена – 38 рублей за килограмм), капуста – на 4,23% (минимальная цена – 27 рублей за килограмм), лук репчатый – на 5,87% (минимальная цена – 25 рублей за килограмм), картофель - на 5,42% (минимальная цена – 29 рублей за килограмм), виноград свежий – на 7,65% (минимальная цена – 147 рублей за килограмм), апельсины – на 4,56% (минимальная цена – 60 рублей за килограмм) и яблоки – на 1,17% (минимальная цена – 81 рубль за килограмм).

При этом, самые дешевые овощи можно найти на полках магазинов торговых сетей и подмосковных рынках.

«Эта неделя стала первой, но мы можем смело прогнозировать, что цена на овощи и фрукты в регионе продолжит снижаться, так что жителям Подмосковья в ближайшее время будут доступны свежие и качественные местные овощи, и фрукты по доступной цене», - сказал Посаженников.