РИАМО - 12 июл. Возгорания в лесах Московской области регистрируются почти каждый день, но их удается ликвидировать на предельно малых площадях, пожары происходят по вине населения, сообщил в ходе общественного лесного совета Подмосковья председатель комитета лесного хозяйства региона Иван Советников.

«Ситуация с лесными пожарами более напряженная, чем в прошлом году, так как погода жарче. Но пока мы держимся и не допускаем крупных возгораний. Пожары происходят практически ежедневно, но мы их тушим на предельно малых площадях – от 1 до 5 соток», - сказал Советников.

Он также добавил, что в возникновении пожаров виноваты сами жители.

«Все возгорания происходят по вине населения. Граждане разводят костры в неположенных местах, бросают окурки. Мы призываем жителей максимально осторожно обращаться с огнем в лесу», - отметил Советников.

Ранее начальник регионального главка МЧС России Сергей Полетыкин сообщал, что площадь лесных пожаров на территории Подмосковья снизилась на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.