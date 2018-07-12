РИАМО - 12 июл. В сентябре в Москве планируют запустить участок Северо-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до МКАД, этой дорогой будут пользоваться семь муниципальных районов города, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Это один из важнейших участков Северо-Восточной хорды, он соединяет почти все основные шоссе востока и северо-восточной части столицы: Щелковское шоссе, Открытое шоссе, МКАД, шоссе Энтузиастов. Мы рассчитываем, что в сентябре этот объект будет закончен и подарен москвичам юго-восточного и восточного административных округов», - сообщил первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы Петр Аксенов.

Строительство на этом участке предполагает возведение более 12 километров дорог, шести эстакад, более 4,5 километров съездов и подъездных дорог, возведение одного нового и реконструкция двух существующих подземных пешеходных переходов в районе железнодорожных платформ «Плющево» и «Вешняки».

Этой дорогой будут пользоваться семь муниципальных районов: Перово, Выхино, Вешняки, Некрасовка, Косино-Ухтомская, Новокосино, Рязанский. 4,5 километра эстакады на этом участке проходят вдоль действующей железной дороги, где круглосуточно идут поезда.

«Все эти сложнейшие работы надо было делать, не мешая работе железной дороги в «окна», чаще всего ночные», — заключил Аксенов.

Северо-Восточная хорда - трасса протяженностью 35 километров, которая соединит между собой МКАД, шоссе Энтузиастов, Измайловское, Щелковское, Открытое, Ярославское, Алтуфьевское и Дмитровское шоссе. Открытие Северо-Восточной хорды поможет снизить транспортную нагрузку на Третье транспортное кольцо и МКАД, а также создать прямую связь между севером, востоком и юго-востоком города.