РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июл. В одном из домов микрорайона Климовск Подольска, где отключили газ из-за обрушения кирпичной облицовки, возобновят газоснабжение к 13 июля, сообщил «РИАМО в Подольске» представитель управляющей компании «Пик-Комфорт».

По его словам, 11 июля вечером в управляющую компанию поступило сообщение от жителя о трещине в стене многоквартирного дома №49, корпус 2, по улице Симферопольская в микрорайоне Климовск. На место выехали специалисты и провели экспертизу.

«На основании экспертизы было принято решение о частичном демонтаже кирпичной облицовки. Это было необходимо для того, чтобы она не обрушилась полностью и не задела никого из прохожих. Соответственно для проведения данных работ отключили газоснабжение. Возобновить подачу газа планируют сегодня вечером или максимально к завтрашнему утру (13 июля - ред.)», - сказал представитель.

Также управляющая компания планирует в ближайшее время произвести укрепление данной облицовки и монтаж.