РИАМО - 12 июл. Мосгоризбирком обратится в ЦИК России с предложением продлить сроки, в которые москвичи могут подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, сообщил на заседании в четверг заместитель председателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

«Мы считаем возможным обратиться в ЦИК со следующим предложением. Продлить сроки возможной подачи заявления в МФЦ не ранее чем за 45 дней до голосования и не позднее чем за один день до дня голосования, то есть пятница. Установить сроки возможности подачи специального заявления в комиссию по месту жительства гражданина в субботу во время работы комиссий», - сказал Ермолов.

Выборы мэра Москвы состоятся в Единый день голосования 9 сентября. Ранее Мосгордума приняла поправки к Избирательному кодексу столицы, согласно которым москвичи смогут проголосовать на выборах за пределами города, в первую очередь, в Подмосковье.

Пилотный проект по созданию экстерриториальных избирательных участков пройдет в четырех близлежащих регионах – в Московской, Калужской, Тульской и Владимирской областях.

В четверг Мосгоризбирком утвердил число избирательных участков за пределами города. В Московской области предлагается образовать 183 участка, в Калужской области - 16, во Владимирской и Тульской областях - по пять участков.