РИАМО - 12 июл. Разработка лесного плана Подмосковья должна быть завершена к середине осени 2018 года, срок действия документа составит 10 лет, сообщил в ходе общественного лесного совета Московской области председатель комитета лесного хозяйства региона Иван Советников.

«Это самое начало обсуждения. Мы планируем провести еще как минимум две профильные встречи, чтобы учесть мнение всех заинтересованных сторон. Документ должен быть подготовлен и выверен к середине осени», - сказал Советников.

Участники общественного совета договорились о том, что до 15 августа текущего года будет подготовлена справка, содержащая основную информацию об изменениях в новом лесном плане Московской области.

Срок действия документа составит 10 лет. Предыдущий лесной план региона был принят в 2008 году.