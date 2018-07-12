РИАМО - 12 июл. Высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП) получили с начала года более 34 тысяч подмосковных жителей, ее оказывают в 21 медицинском учреждении региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Сегодня в Подмосковье высокотехнологичную медицинскую помощь можно получить в 21 медицинском учреждении области, среди них: МОНИКИ, МОНИИАГ, областной онкодиспансер в Балашихе, госпиталь для ветеранов в Солнечногорском районе, Подольская клиническая больница и другие», - сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Он добавил, что задача властей - развивать оказание такой помощи на территории Московской области. Подать документы можно через любой МФЦ Подмосковья или самостоятельно оформить заявку через портал государственных и муниципальных услуг Московской области.

По его словам, в случае подачи электронной заявки у заявителя есть возможность отслеживать статус приема и обработки обращения в своем личном кабинете. Высокотехнологичная медицинская помощь применяется для лечения сложных заболеваний. Наиболее распространенные направления такой медицины – лечение онкологии, ожогов, трансплантация органов и тканей, челюстно-лицевая хирургия.