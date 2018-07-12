РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 12 июл. Турнир по футболу для любителей пройдет 28 июля в подмосковных Котельниках, заявки на участие можно подать до 21 июля, сообщается в группе администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Второй турнир по футболу среди любительских команд состоится в Котельниках 28 июля. Он пройдет на стадионе «Русские газоны» в микрорайоне Силикат. Начало в 12:00», - говорится в сообщении.

В соревнованиях примут участие более 10 команд. Также будут участвовать юные футболисты в возрасте до 16 лет. Подать заявку можно до 21 июля включительно по номеру телефона: 8(966)144-99-81.

Первый любительский турнир по футболу прошел в Котельниках 26 мая. Участвовали восемь команд.