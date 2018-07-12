РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 июл. В подмосковной Балашихе на улице Кудаковского рабочие ведут строительство пристройки к школе №2, сейчас работы на объекте завершены на 75%, сообщил заместитель начальника управления строительного комплекса городской администрации Николай Волчков.

Глава городского округа Сергей Юров 18 июня провел выездное совещание на строительной площадке пристройки к школе №2 на улице Кудаковского. Он поручил подрядной организации ускорить темпы строительства и увеличить количество рабочих.

«Проводятся фасадные и отделочные работы, а также прокладка инженерных сетей. Строительство здания пристройки выполнено на 75%. Завершить работы планируем до конца августа, чтобы 1 сентября пристройку открыть для учащихся», – сказал Волчков.

Он добавил, что на объекте работают более 100 строителей. Рабочая смена длится по 12 часов. В ближайшее время количество рабочих увеличат до 200 человек.

По словам Волчкова, с 15 августа начнется поставка необходимой мебели и оборудования. К этому времени все отделочные работы должны быть завершены.

Строительство пристройки к школе №2 на улице Кудаковского началось осенью 2017 года в рамках программы по развитию образования, проводимой по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. На работы выделено более 200 миллионов рублей из бюджетов Московской области и Балашихи. Пристройка рассчитана на 300 школьников.

С 2013 года в Балашихе по программе губернатора «Образование Подмосковья» было построено 11 школ, в которых могут обучаться более 7,5 тысяч детей. В 2018 году будут открыты еще две новые школы: на 550 мест в микрорайоне 1 мая и на 795 мест в микрорайоне Центр-2. Кроме того, на территории муниципалитета проектируются еще восемь школ.