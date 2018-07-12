РИАМО – 12 июл. Президент США Дональд Трамп рассказал, что не считает президента России Владимира Путина врагом и мечтает с ним подружиться, сообщает Газета.ru.

По его словам, они «конкуренты». Трамп также отметил, что ему бы хотелось, чтобы Путин стал другом.

«Путин – конкурент, он не мой враг. Но я недостаточно хорошо его знаю, чтобы называть другом. Надеюсь, когда-нибудь мы сможем подружиться», – сказал Трамп.

До этого президент США не смог ответить, является ли Путин его врагом или другом.

Трамп и Путин проведут саммит в Хельсинки 16 июля. Он станет первой официальной встречей лидеров стран с момента избрания Трампа в 2016 году.